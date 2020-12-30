Уже пора готовить поздравления с Новым годом 2021, чтобы порадовать своих близких в праздничную ночь

Politeka.net публикует подборку лучших пожеланий в стихах и прозе.

Поздравления с Новым годом 2021 в стихах

Даже современные люди пользуются стихами, которые уже много веков считаются произведением искусства. Они бывают разными, можно подобрать вариант на любой вкус: смешные, прикольные, веселые, длинные, короткие, сказочные, грустные, со смыслом. Стих можно выучить вместе с ребенком, рассказать самостоятельно, отправить по интернету или в смс. Даже четверостишье поднимет настроение любимому человеку или коллегам. Предлагаем самые лучшие поздравительные стихи, которые помогут отпраздновать наступающий Новый год 2021:

Если перед Новым Годом схватят

Вдруг тебя (вот шок!),

Скрутят, свяжут, рот заклеят,

Запихнут тебя в мешок —

Не психуй вот так вот сразу,

Не ругайся, не будь жалок —

Просто кто-то Дед Морозу

Заказал тебя в подарок!

***

Счастье, радость и веселье

Пусть подарит Новый год!

И удачи пусть под елку

Вам побольше принесёт.

Пусть положит под подушку

Пуд тепла и доброты,

А в ладошке тихо спрячет

Исполнение мечты.

***

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Нехай в новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

Поздравления с Новым годом 2021 в прозе

Красивые пожелания своими словами порой доставляют больше удовольствия, чем стишки. В канун Нового года принято подводить итоги, вспоминать о самом плохом, чтобы навсегда оставить его позади, а также поздравить взрослых и малышей с наилучшими пожеланиями. Оригинальное поздравление в прозе можно подать, как новогодний тост.

С Новым годом 2021! Желаю, чтобы все неприятности 2020-го года больше никогда не повторились, а все хорошие планы непременно сбывались. Пусть космический Белый Бык поможет тянуть лямку на работе и обеспечит богатством, какое Крысе и не снилось.

***

Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть следующий год Белого Быка подарит радость и наслаждение каждым днем. Верю, что вскоре пандемия отступит, не причинив вашей семье никакого вреда, в стране воцарится порядок, а наши кошельки будут рваться от переизбытка денег.

***

Вот и прошел 2020 год, с чем я искренне тебя поздравляю. Пусть следующий с самого начала принесет небывалый успех, а Дед Мороз принесет под елку все необходимое для осуществления заветной мечты. Желаю также, чтобы вторая половинка постоянно радовала тебя и всегда поддерживала в трудный момент.

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В Новый год желаю выписать все неудачи на листок и навсегда вычеркнуть их из своей жизни. Пусть вместе с праздником придут новые идеи и силы для их воплощения, верь в свои силы и не забывай о любящих тебя близких.

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Пусть Новый 2021 год будет ярким, как взрывы феерверков, дарит оглушительную радость и полезный драйв. Бери пример с новогодней елки и всегда оставайся в форме, несмотря на судьбу, которая иногда бьет под самый корень.

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