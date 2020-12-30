Уже пора готовить поздравления с Новым годом 2021, чтобы порадовать своих близких в праздничную ночь
Politeka.net публикует подборку лучших пожеланий в стихах и прозе.
Поздравления с Новым годом 2021 в стихах
Даже современные люди пользуются стихами, которые уже много веков считаются произведением искусства. Они бывают разными, можно подобрать вариант на любой вкус: смешные, прикольные, веселые, длинные, короткие, сказочные, грустные, со смыслом. Стих можно выучить вместе с ребенком, рассказать самостоятельно, отправить по интернету или в смс. Даже четверостишье поднимет настроение любимому человеку или коллегам. Предлагаем самые лучшие поздравительные стихи, которые помогут отпраздновать наступающий Новый год 2021:
Если перед Новым Годом схватят
Вдруг тебя (вот шок!),
Раздетая Регина Тодоренко ошеломила выходкой на публике в стиле Волочковой: "Где трусы?"
Анджелина Джоли в коротком платье похвалилась роскошными ножками: "Навечно красотка"
Рыбак после «Холостячки» переключился на знойную красотку, забыв о Мишиной: как выглядит девушка
Отшитый "Холостячкой" Тригубенко раскрыл правду о Мишиной и Эллерте: «У них есть…»
Дикусар из "Танці з зірками" разболтал секрет о браке с Билык, признание танцора: "Я Иру часто..."
Скрутят, свяжут, рот заклеят,
Запихнут тебя в мешок —
Не психуй вот так вот сразу,
Не ругайся, не будь жалок —
Просто кто-то Дед Морозу
Заказал тебя в подарок!
***
Счастье, радость и веселье
Пусть подарит Новый год!
И удачи пусть под елку
Вам побольше принесёт.
Пусть положит под подушку
Пуд тепла и доброты,
А в ладошке тихо спрячет
Исполнение мечты.
***
З роком Новим, з новим щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
***
Нехай в новому році
Щодня й на кожнім кроці
Дива чарівні стануться
І мрії всі збуваються.
Нехай хурделиця змете
Усе лихе, що сталося,
А новий рік нехай несе
Все те, що так бажалося.
Поздравления с Новым годом 2021 в прозе
Красивые пожелания своими словами порой доставляют больше удовольствия, чем стишки. В канун Нового года принято подводить итоги, вспоминать о самом плохом, чтобы навсегда оставить его позади, а также поздравить взрослых и малышей с наилучшими пожеланиями. Оригинальное поздравление в прозе можно подать, как новогодний тост.
С Новым годом 2021! Желаю, чтобы все неприятности 2020-го года больше никогда не повторились, а все хорошие планы непременно сбывались. Пусть космический Белый Бык поможет тянуть лямку на работе и обеспечит богатством, какое Крысе и не снилось.
***
Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть следующий год Белого Быка подарит радость и наслаждение каждым днем. Верю, что вскоре пандемия отступит, не причинив вашей семье никакого вреда, в стране воцарится порядок, а наши кошельки будут рваться от переизбытка денег.
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Вот и прошел 2020 год, с чем я искренне тебя поздравляю. Пусть следующий с самого начала принесет небывалый успех, а Дед Мороз принесет под елку все необходимое для осуществления заветной мечты. Желаю также, чтобы вторая половинка постоянно радовала тебя и всегда поддерживала в трудный момент.
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В Новый год желаю выписать все неудачи на листок и навсегда вычеркнуть их из своей жизни. Пусть вместе с праздником придут новые идеи и силы для их воплощения, верь в свои силы и не забывай о любящих тебя близких.
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Пусть Новый 2021 год будет ярким, как взрывы феерверков, дарит оглушительную радость и полезный драйв. Бери пример с новогодней елки и всегда оставайся в форме, несмотря на судьбу, которая иногда бьет под самый корень.
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