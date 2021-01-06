Більшість православних християн святкує Різдво Христове 7 січня, але не всі знають, що можна і чого не можна робити в цей день

Politeka.net розповість про головні заборони та традиції цього великого свята в Україні.

Коли святкують Різдво в Україні

Російська імперія, до складу якої колись входила територія України, в 1918 році перейшла на більш точний Григоріанський календар, згідно з яким по всьому світу Різдво Ісуса Христа відзначають 25 грудня, проте православна церква зберегла вірність старому стилю. Тому багато конфесій продовжують святкувати 7 січня, і Україна не стала винятком – це державне свято і офіційний вихідний. У ніч з 6 на 7 січня закінчується сорокаденний піст і починаються 12-денні святки.

Коли вітають з Різдвом Христовим? За традицією святкувати починають у Святвечір, 6 січня, ввечері прийнято водити вертеп, співати пісні (колядки) і вітати всіх близьких з Різдвом Ісуса Христа. Не зайвим буде побажати знайомим всього найкращого на саме Різдво, яке настає 7 січня.

Як правильно відзначати православне Різдво Христове 7 січня, головні традиції

У Святвечір, які ще називають Святим вечором, має бути на столі 12 страв - за кількістю апостолів. В Україні віруючі традиційно запалюють свічки в пам'ять про померлих родичів і читають молитву "Отче наш", після глава сім'ї повинен благословити їжу. За стіл сідають тільки після появи на небі першої зірки - за біблійною легендою саме вказала мудрецям шлях до новонародженого Месії.

У ніч перед Різдвом головною стравою в меню є кутя (сочиво) - каша, яку готують із зерен ячменю, пшениці або рису, багато хто додає для смаку мак, родзинки, волоські горіхи, мед. У Різдво можна приготувати на стіл пісний борщ, гриби, салати з овочів і соління. Пісні частування, як правило, запивають тільки узваром - напоєм із сухофруктів. Вже 7 січня можна побалувати себе м'ясними стравами.

Вважається, що опівночі потрібно відчинити вікна і двері вдома, щоб впустити щастя. Вночі християни також моляться і ворожать, а подружжя просять Діву Марію подарувати їм дітей. Варто відзначити, що церква не заохочує ворожіння.

Що не можна робити на Різдво Христове 7 січня

За народними повір'ями потрібно святкувати виключно у вузькому сімейному колі, святвечір не можна проводити в чужому домі. Кожен з домочадців повинен спробувати всі 12 святкових страв, але жодне з них не варто доїдати до кінця, адже вважається, що тоді весь рік будуть проблеми з їжею. Молодим хлопцям і дівчатам, які ще не перебувають у шлюбі, заборонено сідати по кутах столу, адже вони ризикують залишитися холостими. Не можна також вставати з – за столу до завершення вечері і вже тим більше відкривати двері-всередину може проникнути нечиста сила.

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