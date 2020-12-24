Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс сделал прогноз на 2021 год

В 2015 году Билл Гейтс говорил о надвигающейся эпидемии, последствия которой будут больше, чем от локальной ядерной войны.

На этот раз миллиардер Билл Гейтс в своем официальном блоге назвал уходящий год "ужасным" и поделился взглядами на будущее. В 2021 году, уверен бизнесмен, "появятся хорошие новости".

По версии Гейтса, 2021 год будет более позитивным — во многом благодаря проведенной работе по разработке вакцин. Между тем Гейтс опасается, что многие люди откажутся от вакцинирования, и это может усложнить и отсрочить победу над коронавирусом.

Гейтс считает позитивным момент того, что люди смирились с пандемией и способами защиты от заражения – масками, необходимостью соблюдать социальную дистанцию. Это будет способствовать снижение скорости распространения инфекции. Он считает, что победить коронавирус во всем мире получится и то, как многие страны бросили все силы на борьбу с пандемией, вселяет оптимизм.

Кроме того, по его мнению, позитивным можно считать и тот момент, что врачи продолжают разрабатывать и другие способы борьбы с вирусом – в частности, использование антител. Гейтс уверен, что технологии тестирования развиваются ежедневно и совсем скоро люди смогут массово получить доступ к экспресс-тестам, которые можно будет делать самостоятельно.

По словам Билла Гейтса, позитивным является и то, что весь мир сплотился, чтобы побороть пандемию. Такая крупная трагедия не самый лучший повод для сотрудничества, но человечество показало себя с наилучшей стороны, а опыт поможет объединяться людям и в других трудных ситуациях.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.