Большинство православных христиан празднует Рождество Христово 7 января, но не все знают, что можно и чего нельзя делать в этот день

Politeka.net расскажет о главных запретах и традициях этого великого праздника в Украине.

Когда празднуют Рождество в Украине

Российская империя, в состав которой когда-то входила территория Украины, в 1918 году перешла на более точный григорианский календарь, согласно которому по всему миру Рождество Иисуса Христа отмечают 25 декабря, однако православная церковь сохранила верность старому стилю. Поэтому многие конфессии продолжают праздновать 7 января, и Украина не стала исключением – это государственный праздник и официальный выходной. В ночь с 6 на 7 января заканчивается сорокадневный пост и начинаются 12-дневные святки.

Когда поздравляют с Рождеством Христовым? По традиции праздновать начинают в Сочельник, 6 января, вечером принято водить вертеп, петь песни (колядки) и поздравлять всех близких с Рождеством Иисуса Христа. Не лишним будет пожелать знакомым всего наилучшего на само Рождество, которое наступает 7 января.

Как правильно отмечать православное Рождество Христово 7 января, главные традиции

В Сочельник, которые еще называют Святым вечером, должно быть на столе 12 блюд - по числу апостолов. В Украине верующие традиционно зажигают свечи в память об умерших родственниках и читают молитву "Отче наш", после глава семьи должен благословить еду. За стол садятся только после появления на небе первой звезды - по библейской легенде именно указала мудрецам путь к новорожденному Мессии.

В ночь перед Рождеством главным блюдом в меню является кутья (сочиво) - каша, которую готовят из зерен ячменя, пшеницы или риса, многие добавляют для вкуса мак, изюм, грецкие орехи, мед. В Рождество можно приготовить на стол постный борщ, грибы, салаты из овощей и соленья. Постные угощения, как правило, запивают только узваром - напитком из сухофруктов. Уже 7 января можно побаловать себя мясными блюдами.

Считается, что в полночь нужно распахнуть окна и двери в доме, чтобы впустить счастье. Ночью христиане также молятся и гадают, а супруги просят Деву Марию подарить им детей. Стоит отметить, что церковь не поощряет гадания.

Что нельзя делать на Рождество Христово 7 января

По народным поверьям нужно праздновать исключительно в узком семейном кругу, Сочельник нельзя проводить в чужом доме. Каждый из домочадцев должен попробовать все 12 праздничных блюд, но ни одно из них не стоит доедать до конца, ведь считается, что тогда весь год будут проблемы с едой. Молодым парням и девушкам, которые еще не состоят в браке, запрещено садиться по углам стола, ведь они рискуют остаться холостыми. Нельзя также вставать из-за стола до завершения ужина и уж тем более открывать двери – внутрь может проникнуть нечистая сила.

Напомним, 2021 год удивит украинцев неожиданным разворотом, Билл Гейтс обнадежил прогнозом: "получится победить..."

Как сообщала Politeka, новые налоги добьют украинцев в 2021 году, кому и за что придется платить: "до 4 тысяч гривен за..."

Также Politeka писала, что Павел Глоба предсказал Близнецам непростой 2021 год, но все можно исправить: советы астролога.