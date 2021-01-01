У 2020 році, незважаючи на карантин, пов'язаний з епідемією вірусу, багато пар знайшли своє щастя і навіть змогли влаштувати яскраві шлюбні церемонії

Представляємо вашій увазі топ фото пар, які влаштували весілля на карантині, встигли здивувати шанувальників і розповіли про зміни в житті. Ось як виглядають зіркові молодята:

Український телеведучий і учасник дев'ятого сезону шоу" Холостяк " Микита Добринін офіційно одружився з переможницею проекту Дариною квітковою на самому початку карантину, тому церемонія розпису пройшла досить скромно. Втім, після послаблення заборон, пара встигла відгуляти пишне торжество через пару тижнів. Пара, утворена на шоу "Холостяк", стала єдиною за всі 10 сезонів, яка не тільки не розпалася, але ще і узаконила стосунки.

Весілля 53-річного українського співака Віктора Павлика та його 25-річної концертного директора Катерини Репяхової було дуже обговорюваним у мережі, адже дівчина розповідала, як багато разів вони відкладали церемонію через карантин і переносили через різні причини. При цьому багато засудили Катерину за шлюб з артистом, який набагато старше.

90-річний танцюрист Григорій Чапкіс вразив новиною кілька місяців тому, заявивши, що вчетверте пішов під вінець з молодшою на 52 роки жінкою. Примітно, що артист не став називати навіть імені обраниці. В інтерв'ю він лише сказав, що щасливий знову себе почувати окриленим, ніби він на 52 роки молодший і в його 90 років життя тільки починається.

Молода і яскрава артистка MamaRika вийшла заміж, порадувавши шанувальників, адже ще два роки тому була заручена. Вся справа в тому, що артистка зв'язала себе узами шлюбу з відомим актором і ведучим Сергієм Середою. Чоловік зробив пропозицію артистці ще в січні 2018-го року і зірки зіграли стильну церемонію лише через 2 роки.

Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару, також молода співачка Sonya Kay зіграла весілля на карантині влітку. Так, 7 червня знаменитість поділилася радісною новиною і підкорила неймовірними фото. Разом з відомим українським хокеїстом херсонського клубу "Дніпро" Олегом Петровим вони зіграли весілля в сімейному колі.

Українська співачка Анна Седокова зіграла весілля з Янісом Тіммою – молодим 28-річним баскетболістом потай від усіх. Це було третє весілля для артистки і друге для спортсмена. У Анни зараз троє дітей, а у Яніса – маленький син від першого шлюбу. Щасливій парі вдалося зберегти відносини незважаючи на всю критику в мережі.

Телеведучий Володимир Остапчкк і Христина Гірник розписалася 15 жовтня в РАГСі без гостей через карантин, проте незважаючи на всі складнощі, як і У інших зірок, пізніше змогла відгуляти Ідеальне весілля з близькими в ресторані в заміському комплексі в селі Вишеньки під Києвом.

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