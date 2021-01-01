В уходящем 2020 году, несмотря на карантин, связанный с эпидемией вируса, многие пары нашли свое счастье и даже смогли устроить яркие брачные церемонии

Представляем вашему вниманию топ фото пар, которые устроили свадьбы на карантине, успели удивить поклонников и рассказали о переменах в жизни. Вот как выглядят звездные молодожены:

Украинский телеведущий и участник девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин официально женился с победительницей проекта Дарьей Квитковой в самом начале карантина, поэтому церемония росписи прошла достаточно скромно. Впрочем, после послабления запретов, пара успела отгулять пышное торжество спустя пару недель. Пара, образованная на шоу «Холостяк», стала единственной за все 10 сезонов, которая не только не распалась, но еще и узаконила отношения.

Свадьба 53-летнего украинского певца Виктора Павлика и его 25-летней концертного директора Екатерины Репяховой была очень обсуждаемой в сети, ведь девушка рассказывала, как много раз они откладывали церемонию из-за карантина и переносили из-за разных причин. При этом многие осудили Екатерину за брак с артистом, который намного нее старше.

90-летний танцор Григорий Чапкис поразил новостью несколько месяцев назад, заявив, что в четвертый раз пошел под венец с младшей на 52 года женщиной. Примечательно, что артист не стал называть даже имени избранницы. В интервью он лишь сказал, что счастлив вновь себя чувствовать окрыленным, будто он на 52 года моложе и в его 90 лет жизнь только начинается.

Молодая и яркая артистка MamaRika вышла замуж, порадовав поклонников, ведь еще два года назад была помолвлена. Все дело в том, что артистка связала себя узами брака с известным актером и ведущим Сергеем Середой. Мужчина сделал предложение артистке еще в январе в 2018-го года и звезды сыграли стильную церемонию лишь спустя 2 года.

Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару, также молодая певица Sonya Kay сыграла свадьбу на карантине летом. Так, 7 июня знаменитость поделилась радостной новостью и покорила невероятными фото. Вместе с известным украинским хоккеистом херсонского клуба "Днепр" Олегом Петровым они сыграли свадьбу в семейном кругу.

Украинская певица Анна Седокова сыграла свадьбу с Янисом Тиммой – молодым 28-летним баскетболистом втайне от всех. Это была третья свадьба для артистки и вторая для спортсмена. У Анны сейчас трое детей, а у Яниса – маленький сын от первого брака. Счастливой паре удалось сохранить отношения несмотря на всю критику в сети.

Телеведущий Владимир Остапчкк и Кристина Горняк расписалась 15 октября в ЗАГСе без гостей из-за карантина, однако несмотря на все сложности, как и у других звезд, позже смогла отгулять идеальную свадьбу с близкими в ресторане в загородном комплексе в селе Вишенки под Киевом.

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