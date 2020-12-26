Известный украинский ведущий Владимир Остапчук показал странный новогодний подарок для своей новой тещи
В этом году шоумен женился на Кристине Горняк, к которой ранее со скандалом ушел от своей бывшей жены. Теперь новоявленные супруги на пару активно делятся подробностями своей семейной жизни в Инстаграм.
Как сообщает Politeka.net, на этот раз ведущий решил показать, как выбирает новогодние подарки родителям новой жены.
«Так, у меня есть пару часиков перед вечерним эфиром. Я пришел выбирать подарки для тещи», - рассказал Остапчук в коротком видео.
Затем ведущий показал багажник своей машины с уже загруженными подарками. При этом, выбор подарка для тещи оказался довольно неожиданным.
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«Это подарочки Кристина купила моим малым: Эвану и Милли. Коврик, омыватель…и электропила для тещи!...На самом деле, это для тестя, но…», - с юмором рассказывает Остапчук.
В подписи к видео он отметил, что «электропила – лучший подарок».
Также ведущий показал, как выглядит их с Кристиной елка.
Как известно, год назад Остапчук развелся со своей женой Еленой Войченко. Развод был громким, сопровождался взаимными обвинениями и публичными интервью. Через год телеведущий женился на своей новой возлюбленной Кристине. Парочка убеждает, что их отношения начались после того, как Владимир принял решение расстаться с женой.
Напомним, жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.
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