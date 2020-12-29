Українцям повідомили детальний розклад магнітних бур на перший місяць 2021 року

Про це повідомляє Лабораторія ФІАН.

Вчені попереджають, що магнітні бурі почнуться з перших днів січня.

Як стверджують у лабораторії, метеошторми зіпсують українцям новорічні свята, адже перший спалах на сонці очікується вже 3 січня.

Невеликі сплески також очікуються 5 і 6 січня, і в ці дні самопочуття може зіпсуватися у метеозалежних українців.

Наступна серйозна магнітна буря розпочнеться 18 грудня і триватиме до 21 грудня включно.

Експерти нагадують, що в такі "небезпечні" дні у людей може виникати безсоння, біль у м'язах і суглобах, запаморочення, підвищення тиск. Нагадають про себе і хронічні захворювання.

Щоб уберегти свій організм, українцям рекомендують у дні магнітних бур відмовитися від куріння, алкоголю, енергетиків, а також жирної їжі.

Медики рекомендують дотримуватися дієти і на час забути про їжу з фаст-фуду. Крім цього, потрібно якомога більше часу проводити на свіжому повітрі і краще не сідати за кермо автомобіля, та не варто планувати зустрічі і справи.

Під час магнітних бур також можуть постраждати діти, вагітні жінки, метеочутливі, літні люди і гіпертоніки. Людям із зони ризику краще носити з собою ліки першої необхідності, а в день потрібно випивати як мінімум два літри рідини.

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