Украинцам сообщили детальное расписание магнитных бурь на первый месяц 2021 года
Об этом сообщает Лаборатория ФИАН.
Ученые предупреждают, что магнитные бури начнутся с первых дней января.
Как утверждают в Лаборатории, метеоштормы подпортят украинцам новогодние праздники, ведь первая вспышка на Солнце ожидается уже 3 января.
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Небольшие всплески также ожидаются 5 и 6 января, и в эти дни самочувствие может испортиться у метеозависимых украинцев.
Следующая серьезная магнитная буря начнется 18 декабря и продлится до 21 декабря включительно.
Эксперты напоминают, что в такие "опасные" дни у людей может возникать бессоница, боль в мышцах и суставах, головокружение, повышение давление. Напомнят о себе и хронические заболевания.
Чтобы уберечь свой организм, украинцам рекомендуют в дни магнитных бурь отказаться от курения, алкоголя, энергетиков, а также жирной пищи.
Медики рекомендуют придерживаться диеты и на время забыть о еде из фаст-фуда. Помимо этого, нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе и лучше не садиться за руль автомобиля, и не стоит планировать встречи и дела
Во время магнитных бурь также могут пострадать дети, беременные женщины, метеочувствительные, пожилые люди и гипертоники. Людям из зоны риска лучше носить с собой лекарства первой необходимости, а в день нужно выпивать как минимум два литра жидкости.
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