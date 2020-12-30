Переможець шоу "Майстер Шеф" Ліза Глінська розповіла про страву, яку можна приготувати на Новий рік і зробити свято незабутнім
Як пише Politeka.net, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" креативний рецепт желе з полуницею і шампанським. Інгредієнти можна без зусиль знайти на новорічному столі, а ось з приготуванням доведеться трошки заморочитися.
"До Нового року - один оберт! Але ще є трохи часу і для олів'є, і для простих закусок-ці рецепти є на моєму каналі YouTube (посилання на канал в шапці профілю👆)", - зазначила Ліза Глинська у своєму пості. - "А ще - для простого, але оригінального десерту... желе з шампанського і полуниці. Ловіть рецепт".
Для полуничного желе знадобляться такі інгредієнти:
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200 г полуничного пюре
200 г полуниці (можна взяти заморожену)
30 г цукру
6 г желатину
30 мл води
Для желе з шампанським потрібно приготувати:
120 мл шампанського
70 г цукру
30 мл води
4 г желатину
20 мл води
Як приготувати:
1. Нарізати полуницю маленькими кубиками, частина-перемолоти блендером в пюре, змішати його з цукром і закип'ятити.
2. З'єднати гаряче пюре з замоченим і набряклим желатином, додати шматочки полуниці.
3. Розлити полуничне желе по формах, краще в келихи, і поставити в холодильник до повного застигання.
4. Змішати воду з цукром, довести до кипіння, залити таким гарячим сиропом замочений і набряклий желатин, додати шампанське.
5. Розмістити шар желе з шампанського поверх застиглого полуничного, поставити форму назад в холодильник.
Готову страву можна прикрасити збитими вершками з жирністю не менше 30%, свіжою м'ятою і ягідками полуниці.
Нагадаємо, що Глінська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".
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