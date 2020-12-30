Переможець шоу "Майстер Шеф" Ліза Глінська розповіла про страву, яку можна приготувати на Новий рік і зробити свято незабутнім

Як пише Politeka.net, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" креативний рецепт желе з полуницею і шампанським. Інгредієнти можна без зусиль знайти на новорічному столі, а ось з приготуванням доведеться трошки заморочитися.

"До Нового року - один оберт! Але ще є трохи часу і для олів'є, і для простих закусок-ці рецепти є на моєму каналі YouTube (посилання на канал в шапці профілю👆)", - зазначила Ліза Глинська у своєму пості. - "А ще - для простого, але оригінального десерту... желе з шампанського і полуниці. Ловіть рецепт".

Для полуничного желе знадобляться такі інгредієнти:

200 г полуничного пюре

200 г полуниці (можна взяти заморожену)

30 г цукру

6 г желатину

30 мл води

Для желе з шампанським потрібно приготувати:

120 мл шампанського

70 г цукру

30 мл води

4 г желатину

20 мл води

Як приготувати:

1. Нарізати полуницю маленькими кубиками, частина-перемолоти блендером в пюре, змішати його з цукром і закип'ятити.

2. З'єднати гаряче пюре з замоченим і набряклим желатином, додати шматочки полуниці.

3. Розлити полуничне желе по формах, краще в келихи, і поставити в холодильник до повного застигання.

4. Змішати воду з цукром, довести до кипіння, залити таким гарячим сиропом замочений і набряклий желатин, додати шампанське.

5. Розмістити шар желе з шампанського поверх застиглого полуничного, поставити форму назад в холодильник.

Готову страву можна прикрасити збитими вершками з жирністю не менше 30%, свіжою м'ятою і ягідками полуниці.

Нагадаємо, що Глінська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".

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