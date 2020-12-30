Победитель шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская рассказала о блюде, которое можно приготовить на Новый год и сделать праздник незабываемым
Как пишет Politeka.net, она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" креативный рецепт желе с клубникой и шампанским. Ингредиенты можно без труда найти на новогоднем столе, а вот с приготовлением придется немножко заморочиться.
"До Нового года - один поворот! Но еще есть немного времени и для оливье, и для простых закусок - эти рецепты есть на моем канале YouTube (ссылка на канал в шапке профиля👆)", - отметила Лиза Глинская в своем посте. - "А еще - для простого, но оригинального десерта... желе из шампанского и клубники. Ловите рецепт".
Для клубничного желе понадобятся такие ингредиенты:
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200 г клубничного пюре
200 г клубники (можно взять замороженную)
30 г сахара
6 г желатина
30 мл воды
Для желе с шампанским нужно приготовить:
120 мл шампанского
70 г сахара
30 мл воды
4 г желатина
20 мл воды
Как приготовить:
1. Нарезать клубнику маленькими кубиками, часть - перемолоть блендером в пюре, смешать его с сахаром и вскипятить.
2. Соединить горячее пюре с замоченным и набухшим желатином, добавить кусочки клубники.
3. Разлить клубничное желе по формам, лучше в бокалы, и поставить в холодильник до полного застывания.
4. Смешать воду с сахаром, довести до кипения, залить таким горячим сиропом замоченный и набухший желатин, добавить шампанское.
5. Разместить слой желе из шампанского поверх застывшего клубничного, поставить форму обратно в холодильник.
Готовое блюдо можно украсить взбитыми сливками с жирностью не менее 30%, свежей мятой и ягодками клубники.
Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».
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