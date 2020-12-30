Українські ведучі Алла Мазур, Наталія Мосейчук і Марічка Падалко показали своїх дітей, що підросли

Зірки підкорили яскравими образами в новорічній фотосесії, пише Politeka.net. Алла Мазур була в червоній сукні, а її колеги в жовтому і білому вбраннях.

Красуні обіймали своїх старших діток і посміхалися.

У пості каналу "1+1" повідомили, що зазначені ведучі взяли участь у новорічному промо-ролику.

"Цього року основною ідеєю промо-кампанії стало повернення до незмінних традицій та переосмислення справжніх цінностей після буремних подій 2020 року, які багато у чому змінили людей та їхні життя. Тож зірки «1+1» у роликах святкують Новий рік вдома у колі найближчих друзів", - йдеться в повідомленні.

Майже за півгодини пост зібрав близько 6000 лайків і багато коментарів.

"Найкращі й улюблені!!😍 😍 ", "Як все красиво з красивими мамами і чудовими дітками.Щастя вам !", "Навіть найсильніша жінка поруч зі своєю дитиною завжди-матуся!!!!! Дуже зворушливе фото, дуже красиве і душевне!!!! Здоров'я нам всім))) ❤️❤️❤️", "всі красиві й гармонійні! 👍 😍 ", "Ви наші найкращі!!! Без перебільшення. Кращі!!!👍 👍 👍 🤗 🤗 🤗 ", "Як сестри🤗 🤗", " які прекрасні матусі 👏 ", "Всі мами, як голуби, огортають своїх пташенят. Гарне фото, таке тепле, Домашнє, таке дійсне і просто. З наступаючим Новим Роком всіх вітаю. Нехай буде добро", " наші улюблені ведучі, здоров'я вам і вашим родинам! Ви класні, ні в одній країні, таких як ви, більше немає! 👍 😘 😊 ",- написали користувачі мережі.

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