Зірка Студії "Квартал 95" Марта Адамчук поділилася завзятим фото і підвела підсумки року, що минає

Гумористка з "Жіночого кварталу" опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

2020 рік став справжнім випробуванням для більшості людей по всьому світу, і приніс з собою багато складнощів і катастроф. Однак, Адамчук напередодні свята вирішила дивитися на речі позитивно і висловила це в короткому підведенні підсумків свого року.

"Офігенний рік", - написала артистка, супроводивши свою публікацію смайликами.

Марта також опублікувала своє нове фото. Варто відзначити, що Адамчук не тільки відома гумористка і співачка, але ще і талановитий фотограф, яка час від часу радує колег по «Жіночому Кварталу» фотографіями свого авторства.

На новому знімку Марта постала якраз в образі фотографа. Одягнена красуня непомітно - на ній зручні джинси і проста водолазка. Головною деталлю її образу став вірний фотоапарат, який зірка повісила на шию.

На підтвердження своїх слів про рік, що минає артистка на знімку досить посміхається.

Шанувальники Адамчук тут же відгукнулися на новий пост.

"З наступаючим, прекрасна Марта! Нехай наступний рік буде ще більш успішним для вас!", "Моя зірка!",- пишуть люди.

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