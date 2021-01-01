Цей рік повинен принести велику удачу деяким знаменитостям і іншим людям

Ось і настав 2021 рік - рік білого металевого Бика

Відомо, що символи року повторюються раз на 12 років, пише Politeka.net. Познайоммось з відомими людьми, для яких 2021-ий має стати особливим, адже вони народжені в рік Бика.

Телеведуча і співачка Ольга Бузова народилася у 1986 році. Кажуть, Бик - одна з найбільш працьовитих тварин, мабуть, цією якістю він і обдарував красуню. Артистка дуже цілеспрямована і вважається великим трудоголіком.

Примадонна російської естради Алла Пугачова народилася у 1949 році - вона дуже прямолінійна, що властиво символу її року. За східним календарем, Бик прагне підтримати домашнє вогнище, що видно по артистці. Пугачова зараз активно виховує маленьких дітей, створивши міцний союз з гумористом Максимом Галкіним.

У 1973 році на світ з'явилася співачка Наташа Корольова, яка вважається дуже добродушною людиною. Ця якість властива людям, народженим в рік Бика. Зірка навіть пробачила зраду своєму чоловікові, Тарзану (Сергію Глушко).

Український артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) з'явився на світ теж у 1973 році. Неймовірно талановита, дружна і позитивна людина - так можна назвати улюбленця публіки.

Хоча Ірина Шейк народилася у 1986 році, все ж можна сказати, що в той час ще володарював бик. Зірка святкує день народження в шостого січня, адже за східним календарем Новий рік святкується набагато пізніше. В характері моделі присутня стриманість, властива саме бику.

Модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер народилася у 1997 році. Зірку можна назвати впертою і цілеспрямованою.

Кайлі в рожевій сукні:

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