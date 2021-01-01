Вот и наступил 2021 год - год белого металлического Быка
Известно, что символы года повторяются раз в 12 лет, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со знаменитостями, для которых 2021-ый должен стать особенным, ведь они рожденные в год Быка.
Телеведущая и певица Ольга Бузова родилась в 1986 году. Говорят, Бык - одно из самых трудолюбивых животных, видимо, этим качеством он и одарил красотку. Артистка очень целеустремленная и считается большим трудоголиком.
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева родилась в 1949 году - она очень прямолинейна, что свойственно символу ее года. По восточному календарю, Бык стремится поддержать домашний очаг, что видно по артистке. Пугачева сейчас активно воспитывает маленьких детей, создав крепкий союз с юмористом Максимом Галкиным.
В 1973 году на свет появилась певица Наташа Королева, которая считается очень добродушным человеком. Это качество свойственно людям, рожденным в год Быка. Звезда даже простила измену своему мужу, Тарзану (Сергею Глушко).
Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) появился на свет тоже в 1973 году. Неимоверно талантливый, дружный и позитивный человек - так можно назвать любимца публики.
Хотя Ирина Шейк родилась в 1986 году, все же можно сказать, что в то время еще властвовал Бык. Звезда празднует день рождения в шестого января, ведь по восточному календарю новый год празднуется намного позже. В характере модели присутствует сдержанность, свойственная именно Быку.
Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер родилась в 1997 году. Звезду можно назвать упрямой и целеустремленной.
Кайли в розовом платье:
Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.
Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.