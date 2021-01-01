Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян показала свій бюст в обтягуючому топіку

Відома красуня спокушає формами, зокрема завдяки їм вона стала кумиром мільйонів, пише Politeka.net. Цього разу спокусниця підкреслила великі груди вузьким топіком.

Кардашьян присіла в пікантну позу на дивані: вона сіла на коліна, підібгавши під себе ніжки.

Модель підкреслила тонку талію білими брюками на високій посадці. Тонка смужка тканини служила топіком та обтягнула груди, яка ледь не вивалювалася назовні.

Красуня навіть розчахнула білосніжний піджак, щоб принади було краще видно.

Зірка дивилася в камеру, уклавши довгу хвилю волосся набік. Її губи підкреслила червона помада, тюбик з якою вона тримала в руці.

За вісім годин пост у фан-групі зібрав понад 300 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі позитивно відреагували на образ брюнетки і написали їй хороші повідомлення.

"Покажи мені все, що ти ховаєш", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян стояла в топі і спідниці. Поруч можна побачити іншу жінку в ефектному вбранні. Красуні стояли серед квітів і посміхалися. Топ Кім сильно стискав її бюст, який так і просився на свободу.

"З Днем Народження королева", - написала зірка під фото, привітавши свою знайому.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян побалувала своїми об'ємами під маленькими клаптиками тканини, які ледь утримували бюст.

Здавалося, що відома красуня намазалася якимось лосьйоном, щоб її форми ефектно блищали на сонечку.

Крім того, не можна було не помітити тонку талію.

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