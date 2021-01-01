Актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару приголомшила фанатів відвертим знімком
Фото з'явилося в особистому Instagram актриса.
Так, зірка "Квартал 95", мабуть, вирішила провести 2020 рік відвертою фотосесією і опублікувала один зі знімком у своєму мікроблозі.
Щоб додати пікантності знімку, Ірина Сопонару скинула навіть ліфчик, притискаючи свій розкішний бюст руками.
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Також зірка "Квартал 95" одягла обтягуючі легінси і чорні туфлі на високих підборах.
"Далі буде", - заінтригувала популярна актриса своїх шанувальників, натякаючи, мабуть, на публікацію нових знімків з відвертої фотосесії.
"Нічого собі, не очікував такого", "Топ модель по-українськи", "чекаємо продовження", "Ну прям вогонь", "Вау, яка красуня"," Ну по-перше, це красиво"," неймовірно красива блондинка"," Ірина, ми всі потекли слиною", " Шикарно, Браво!", "Суцільна витонченість", "тебе прям не впізнати", "Виходь вже заміж", - написали вони під публікацією.
Раніше ми розповідали, що Ірина Сопонару засвітила свої худенькі ноги в екстремальній сукні.
На сторінці артистки з'явилося фото, на якому вона позує на сцені в короткій сукні з мікрофоном в руках.
"З таким задумливим обличчям, я намагаюся повідомити Вам, що сьогодні о 20.20 на "1+1 новітній "Жіночий Квартал", - написала вона.
На опублікованому фото можна роздвитися довгі і стрункі ноги Сопонару. Користувачі соцмережі оцінили новий образ актриси і засипали її компліментами.
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