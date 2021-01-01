Відносини між Меган Маркл і принца Гаррі з королівською сім'єю знову напружені

Так, королева Єлизавета II, мабуть, вирішила знову провчити Меган Маркл і принца Гаррі, не згадавши їх у традиційному новорічному привітанні, пише Elle.

В офіційному акаунті королівського палацу Єлизавета II опублікувала чотири улюблені фотографії з подіями, якими їй запам'ятався 2020-й.

Монарх у привітанні закликала вірити в кращі часи, коли ми всі знову зможемо бути разом. І на святковій листівці вона відзначила акаунти принца Чарльза і Кейт Міддлтон.

Але деякі користувачі в Instagram обурилися тим, що в привітанні не знайшлося місця Меган Маркл і принцу Гаррі.

"Ми повинні втішатися тим, що нам, можливо, ще належить пережити, кращі дні повернуться: ми знову будемо з нашими друзями; ми знову будемо з нашими сім'ями; ми зустрінемося знову", - написала Єлизавета II у своєму зверненні.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі планують возз'єднатися з королівською сім'єю.

Це, ймовірно, відбудеться в 2021 році, оскільки герцогам потрібно буде бути присутнім на дні народження Єлизавети II в квітні, 100-річному ювілеї принца Філіпа в липні. Крім цього, в Британії готують відкрити пам'ятник, присвячений принцесі Діані.

Тому герцогам Сассекським деякий час доведеться пожити у Великобританії.

Нагадаємо, що Маркл з принцом Гаррі зважилися на кардинальний крок

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