Одна з головних артисток "Квартал 95" Олена Кравець відсвяткувала свій 44 день народження

Як пише Politeka.net, красуня народилася 1 січня, тому свій день народження вона зустрічає завжди разом з Новим роком. На сторінці "Квартал 95" в Instagram з'явився знімок Олени в красивій червоній сукні. Волосся жінки було зібране, а образ доповнювали сережки. Кравець дивилася в кадр і посміхалася. Червона сукня зробила її схожою на фатальну жінку.

"Сьогодні День народження у нашої єдиної і неповторної @lennykravets!",- підписали фото автори аккаунта.

Свято зірки "Кварталу 95" змусило шанувальників пожвавитися, незважаючи на 1 січня. У коментарях зірці залишили масу слів захоплення і поздоровлень.

"Оленка ви супер! З днем народження!", "Всіх благ", "З Днем народження! Прекрасна актриса, прекрасна мати, хочу вам побажати здоров'я, щастя, успіхів у всьому, нехай Ваша кар'єра процвітає, а рідні залишаються поруч!", "Оленка вітаю. Козероги рулять", "розумничка, красуня, Добра тобі", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що на одній з фан-сторінок Кравець з'явилося фото, на якому вона продемонструвала бездоганну зовнішність, без вад і зморшок. На чорно-білому кадрі квітуча від щастя Кравець обдарувала шанувальників красивою посмішкою.

Нагадаємо, що ображена Олена Кравець влаштувала жорстку виволочку зірці "жіночого кварталу": "то мужика вкраде, то...".

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