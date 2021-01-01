Російський співак і шоумен Артур Пирожков (Олександр Ревва) підняв настрій всім шанувальникам, які бурхливо відсвяткували Новий Рік

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував кумедний колаж. На одному фото позував підтягнутий спортивний Ревва з відмінним кольором обличчя і акуратною, доглянутою бородою. На другому знімку Пирожкова було не впізнати. Артист ошелешив заплившим виглядом, подвійним підборіддям. Виглядав він вельми непривабливо.

Щоб жарт вдався, Ревва підписав фотографії:"31 грудня/1 січня".

"З Новим роком, друзі!!! І бережіть себе!!! Попереду ще багато вихідних", - підписав колаж комік.

У коментарях бурхливо відреагували на жарт, залишивши масу позитивних відгуків.

"Тримайся, Сашко", "життєво", "з Новим роком!!! Вогонь фото, я теж так перевіряю, на що я ще здатна», «Таке відчуття, що хтось сидів всю ніч на обличчі», «1 січня в Вас вселився Стас Михайлов»,-пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Артур Пирожков підняв настрій спільним фото з красунею-дружиною. Парочка відпочиває в Дубаї, звідки із задоволенням ділиться теплими, наповненими любов'ю фото. На свіжому знімку Ревва обійняв Анжеліку, позуючи біля вбраної ялинки.

Нагадаємо, що красуня-дружина Артура Пирожкова на пляжі показала, що приносить їй задоволення: «Захід разом з моєю...».

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков похвалився спекотною дружиною в ковпаку Діда Мороза і розкрив їх секрет: «на очах у перехожих ми...».

Також Politeka писала, що гаряча дружина Пирожкова козирнула засмаглими принадами поруч з підтягнутим чоловіком: "Ой як круто!".