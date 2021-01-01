Российский певец и шоумен Артур Пирожков (Александр Ревва) поднял настроение всем поклонникам, которые бурно отпраздновали Новый год

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал забавный коллаж. На одном фото позировал подтянутый спортивный Ревва с отличным цветом лица и аккуратной, ухоженной бородой. На втором снимке Пирожкова было не узнать. Артист ошарашил заплывшим видом, двойным подбородком. Выглядел он весьма непривлекательно.

Чтобы шутка удалась, Ревва подписал фотографии: «31 декабря/1 января».

«С Новым годом, Друзья!!! И берегите себя!!! Впереди ещё много выходных», - подписал коллаж комик.

В комментариях бурно отреагировали на шутку, оставив массу положительных отзывов.

«Держись, Сашка», «Жизненно», «С новым годом!!! Огонь фото, я тоже так проверяю, на что я ещё способна», «Такое ощущение, что кто-то сидел всю ночь на лице», «1 января в Вас вселился Стас Михайлов», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Артур Пирожков поднял настроение совместным фото с красавицей-женой. Парочка отдыхает в Дубае, откуда с удовольствием делится теплыми, наполненными любовью фото. На свежем снимке Ревва приобнял Анжелику, позируя возле наряженной елочки.

Напомним, что красавица-жена Артура Пирожкова на пляже показала, что доставляет ей удовольствие: «Закат вместе с моей…».

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков похвастался знойной женой в колпаке Деда Мороза и раскрыл их секрет: «На глазах у прохожих мы…».

Также Politeka писала, что горячая жена Пирожкова козырнула загорелыми прелестями рядом с подтянутым мужем: «Ой как круто!».