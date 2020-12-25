Дружина російського шоумена Олександра Ревви (Артура Пирожкова) Анжеліка похвалилася стрункою фігуркою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з коханим чоловіком. Сильно схудла зірка позувала на пляжі поруч зі сніговиком, зробленим з піску. Судячи з усього, сімейство вирушило на новорічні свята в теплі краї.

На фото Анжеліка позувала в чорних велосипедках і обтягуючому топі. Вона посвітила засмаглими ніжками і неймовірно стрункою фігуркою. Варто відзначити, що Анжеліка сильно схудла. Це видно не тільки по її фігурі, але і по обличчю.

Ревва теж помітно схуд і підтягнувся. Разом парочка виглядала чудово.

"З Різдвом Христовим!",- підписала фото жінка.

У коментарях зоряному сімейству залишили масу приємних слів.

"Красива спортивна сім'я! А пєсковику потрібно худнути", " Ой як круто!", "Болдезно-бомбезно виглядаєте", "Анжеліка, Я від щирого серця вітаю вас і вашу сім'ю з наступаючим Новим роком! Щастя вам і вашій родині, а найголовніше здоров'я!", "Пєсковік))) прикольно", "яка ж Ви прекрасна пара, приємно на вас дивитися і ви з чоловіком дуже схожі зовні, щастя і нескінченної любові вашій родині», - пишуть користувачі Мережі.

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