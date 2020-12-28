Відомий російський шоумен і співак Артур Пирожков показав ідеальне проведення часу з усією родиною на жаркому курорті

Олександр Ревва (справжнє ім'я артиста) поділився новим постом в Instagram, показавши, як насолоджується сімейним відпочинком в Дубаї. Про це пише Politeka.net.

Так, на знімку Ревва, його дружина Анжеліка і дочки Аліса і Амелі позують на вулиці сонячного Дубая. Вся сім'я одягнена в спортивному стилі, проте найбільше виділяється дружина шоумена. Так, Анжеліка позує в червоних лосинах, короткому чорному топі і ковпаку Діда Мороза. Таке вбрання дозволяє засмаглій красуні продемонструвати свою ідеальну фігуру з накачаним пресом.

"Щоранку ми всією Сім'єю РА мирно і дружно на очах у перехожих спалюємо жири і вуглеводи", - підписав кадр Ревва.

Втім, Анжеліка тут же поправила чоловіка:

"Ага, а потім наїдаємо за сніданком многоходовочка", - написала вона в коментарі.

Шанувальники сімейства, в свою чергу, тут же почали коментувати знімок.

"Ви найкраща сім'я в світі! Щастя вам і здоров'я! Вітаю вас з наступаючим Новим роком!", "Чудова, дружна, любляча, талановита, спортивна Сім'я Ра!", "Та Ви і так кльові. Дочки стройняшечки", "дівчата так виросли!", "Жерти поменше спробуй", "красива сім'я, дай вам бог здоров'я", - пишуть люди.

Нагадаємо, ефектна дружина Артура Пирожкова обпекла пекучими формами в тісних шортиках на пляжі.

Як повідомляла Politeka, гаряча дружина Пирожкова козирнула засмаглими принадами поруч з підтягнутим чоловіком.

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