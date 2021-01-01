Відома українська ведуча Леся Нікітюк похвалилася сміливим образом у коротенькій сукні

Леся прославилася в Instagram завдяки кумедним роликам, кадрам зі своїх подорожей і улюбленим фото «Це мій лук дня». Користувачі Мережі часто копіюють вбрання артистки і завжди нахвалюють Нікітюк за її розкішну фігуру.

Телеведуча зазначає, що секрет догляду за собою простий – вона є все, що хочеться, але контролює себе, веде активний спосіб життя і витрачає багато енергії за день. Відзначимо, що демонструє свою фігуру Нікітюк часто в одязі власного дизайну.

Нещодавно Леся навіть відкрила власний магазин, де радувала фанатів своїми піжамками. У новорічну ніч зірка вирішила повторити трендовий образ Дженніфер Лопес і блиснути довгими ногами в сукні зі спеціальними вставками-блискітками.

Ми також писали, що за словами Лесі, важливо не лінуватися і проводити повне скрабування тіла. Після процедури шкіра стає гладкою і шовковистою. Також зірка вже відзначала не раз корисність пілінгу шкіри, як однієї з найпотрібніших і корисних косметичних процедур.

Шанувальники відповіли на спекотні фото зірки з ванної досить швидко:

"За буйки не запливай 💕; згадав пісню: а ноги до щастя дві дороги ;); чудово; Це твої? Чи позичила?; Качечка супер, доповнює атмосферу😍 🐥; без мене знову; яка качечка мила😂 😍; ніжки мрія😍❤️; дуже красиві, ніжні, гладкі ніжки!; попит диктує пропозицію...; Ліву не догодила)))😂».

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