Известная украинская ведущая Леся Никитюк похвалилась смелым образом в коротеньком платье

Леся прославилась в Инстаграм благодаря забавным роликам, кадрам из своих путешествий и любимым фото «это мой лук дня». Пользователи сети часто копируют наряды артистки и всегда нахваливают Никитюк за ее роскошную фигуру.

Телеведущая отмечает, что секрет ухода за собой прост – она есть все, что хочется, но контролирует себя, ведет активный образ жизни и тратит много энергии за день. Отметим, что демонстрирует свою фигуру Никитюк зачастую в одежде собственного дизайна.

Недавно Леся даже открыла собственный магазин, где радовала фанатов своими пижамками. В новогоднюю ночь звезда решила повторить трендовый образ Дженнифер Лопес и сверкнуть длинными ногами в платье со специальными вставками-блестками.

Мы также писали, что по словам Леси, важно не лениться и проводить полное скрабирование тела. После процедуры кожа становится гладкой и шелковистой. Также звезда уже отмечала не раз полезность пилинга кожи, как одной из самых нужных и полезных косметических процедур.

Поклонники ответили на жаркие фото звезды из ванной довольно быстро:

«За буйки не заплывай 💕; Вспомнил песню: А ноги до счастья две дороги ;); Великолепно; Це твої? Чи позичила?; Уточка супер, дополняет атмосферу 😍🐥; Без меня опять; Какая уточка милая😂😍; Ножки мечта 😍❤️; Очень Красивые, Нежные, Гладкие Ножки!; спрос диктует предложение...; Ліву не догодила)))😂».

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой: "Надеюсь, скоро…".

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