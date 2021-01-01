Українцям розкрили, які їх чекають зміни з 1 січня 2021 року

Вже відсьогодні підвищують розмір мінімальної зарплати - до 6000 гривень. Це спричинить за собою зростання пенсій до 2400 гривень, пише Page.

На тлі підвищення мінімалки збільшаться і розміри податків для українців: ЄСВ для ФОПів першої групи зросте до 1320 грн на місяць або 3960 грн за квартал.

Також почнуться масові перевірки тих, хто хоче оформити собі субсидії на комунальні послуги. Інформація про кожного, хто звернувся за допомогою, потрапить на спеціальну платформу, на якій можна буде побачити: відкриті банківські рахунки та залишки на них, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової тощо.

З 1 січня, за рішенням НКРЕКП, були переглянуті тарифи на опалення для деяких українців. Найменше тарифи на тепло для населення зросли для Дніпровської ТЕЦ — на 5,5%, а найбільше — на 49,7% для клієнтів компанії, яка обслуговує жителів Лівобережного Києва.

Більш того, з 1 січня були скасовані пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Новий тариф на електроенергію для споживачів складе 1,68 грн за кВт/год для всіх. Раніше за умови споживання до 100 кВт/год вартість 1 кВт була 90 коп.

Також зміняться тарифи на газ. Мінімальна ціна в січні складе 6,99 грн / куб, а максимальна - 10,8 гривень.

Українцям слід готуватися і до подорожчання мобільного зв'язку. Перегляди тарифних планів торкнуться абонентів операторів Lifecell, Vodafone і Київстар.

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