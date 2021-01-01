Украинцам раскрыли, какие их ждут изменения с 1 января 2021 года

Уже с сегодняшнего дня повышают размер минимальной зарплаты - до 6000 гривен. Это повлечет за собой рост пенсий до 2400 гривен, пишет Page.

На фоне повышения минималки увеличатся и размеры налогов для украинцев: ЕСВ для ФОПов первой группы вырастет до 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал.

Также начнутся массовые проверки тех, кто хочет оформить себе субсидии на коммунальные услуги. Информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу, на которой можно будет увидеть: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и тому подобное.

С 1 января, по решению НКРЭКУ, были пересмотены тарифы на отопление для некоторых украинцев. Меньше всего тарифы на тепло для населения выросли для Днепровской ТЭЦ — на 5,5%, а больше всего — на 49,7% для клиентов компании, которая обслуживает жителей левобережного Киева.

Более того, с 1 января были отменены льготные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Новый тариф на электроэнергию для потребителей составит 1,68 грн за кВт/ч для всех. Ранее при условии потребления до 100 кВт/ч стоимость 1 кВт была 90 коп.

Также изменятся тарифы на газ. Минимальная цена в январе составит 6,99 грн/куб, а максимальная - 10,8 гривен.

Украинцам следует готовиться и до подорожания мобильной связи. Пересмотры тарифных планов затронут абонентов операторов Lifecell, Vodafone и Киевстар.

Напомним, Тарифы на мобильную связь резко взлетят, сколько придется платить

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