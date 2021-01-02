Відома модель Емілі Ратаковски вперше за довгий час вирішила показати, як змінилася за час вагітності

2020 рік, що минає, став для багатьох знаменитостей особливим, адже молоді пара оголосили про швидкі поповнення в сім'я. Так, супермоделі Джіджі Хадід, Ельза Хоск, актриса Емма Робертс і навіть головні актори з "Гри престолів" також оголосили про поповнення. Не залишилася осторонь від "бебі-буму" і супермодель Емілі Ратаковскі.

Зірка про свою вагітність оголосила в соціальній мережі Instagram, знявшись з кругленьким животом для американського Vogue. Тепер вона постійно показує, як змінилася за цей час і як тепер виглядає її округла фігура. У ніжно-салатовій сукні Емілі показала, як зустрічала з чоловіком Новий Рік.

Відзнач, пара вирішила не повідомляти поки стать дитини. Шанувальники зірки відреагували досить бурхливо на фото, що показує, як Емілі початку 2021 рік.

"Не можу дочекатися цього малюка; виглядає запально; хлопчик! З Новим роком 🎆; Так, королева❤️; Краса 💛; Улюблене 😍😍; гарна мама 💛; з новим роком кращу модель 😍😍; Люблю тебе, дитинко💖; З новим роком ❤️велика мама; Я буквально десяток раз сказав собі: «Ця жінка не може бути красивіше». Тепер ти вагітна, і я беру все це назад; Авокадо атмосфера начебто».

Відзначимо, зараз Емілі рідко показує сміливі образи і дивує публіку жаркими кадрами в соціальних мережах. Вся справа в тому, що Ратаковскі разом з чоловіком очікує швидкої появи на світ первістка. Тому на фан-акаунтах шанувальники супермоделі вирішили ділитися її кращими образами, в тому числі і повсякденними.

Як видно на знімку, навіть без макіяжу, укладання і епатажних нарядів Емілі виглядає чудово, а її фігурі дійсно можна позаздрити. У крихітному купальнику і спеціальним піжамним шортам в тон, Ратаковскі змогла підкреслити дивовижну стрункість своєї фігури.

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