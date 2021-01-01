Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка славиться своїм неосяжним бюстом, порадувала шанувальників святковим фото
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала вельми пікантний знімок. Дівчина була одягнена в червоний купальник, який сильно стиснув її великий бюст. Вона трохи розстебнула замочок на області декольте, давши своїм «близнючкам» трохи свободи. На голові у Міли красувалася новорічна шапочка Діда Мороза. Виглядала модель дуже привабливо.
"З наступаючим Новим роком! Для найвідданіших моїх шанувальників нові фотографії! Бажаю багато Сонячних днів, здоров'я і хороших людей поруч! Нехай 2021 рік принесе вам тільки приємні моменти життя!",- підписала фото Кузнєцова.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів і компліментів.
"Я теж всім бажаю багато здоров'я. Фото супер", "фото просто шикарне", " Вау, яка. З наступаючим роком красуня, нехай він буде кращим», «я дуже хочу побачити побільше твоїх нових фото", " Вау ось це я розумію гаряче новорічне фото. Просто приголомшливо", "Ого, які «буйки», "ти як завжди чарівна", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, в 2020 році Міла Кузнєцова була визнана моделлю з найбільшим натуральним бюстом в Україні.
Нагадаємо, що Міла Кузнєцова відчинила "душу" і дала насолодитися своєю красою:"фантастичні".
Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова без всякого сорому побешкетувала біля басейну:"Ух, як трясуться...".
Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова пустилася в танок, декольте ледь витримало: "таке взагалі можливо?".