Відома українська травесті-діва Монро оголилася в поїзді і привітала фоловерів з Новим роком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Монро у соцмережі.

Так, в акаунті травесті-діви з'явилась світлина, на якій вона позує в купе поїзда, прикрившись тільки простинкою. На ній немає жодного одягу, а поряд на столику стоїть маленька пляшечка шампанського.

Також можна помітити захисну медичну маску, що висить на гачку поряд з Монро.

"З новим 2021 роком, мої полунички. Бажання здійснюються! Я знаю", - йдеться в повідомленні.

В коментарях Монро також привітали з Новим роком і пожартували з приводу її пікантного образу в поїзді.

"Маска особливо додає шарму", "В 2021 відкладемо маски і труси в бік", "Чудової дороги і Нового року!", "З Новим роком, фея", "З Новим роком! Щастя, радості, нових зустрічей і подорожей", "Вау! Головна снігуронька інстаграму в цьому році", - пишуть в коментарях.

Також Монро відповіла на один з коментарів, де фоловер пожартував, що вона підібрала такий незвичний образ заради начальника потягу.

"Коли дізналась, що начальник потягу розлучений і буде робити нічний обхід. З Новим роком!", - написав фоловер Монро.

На це вона зазначила, що навіть залишиила відчиненими двері.

"І не закрила дверці", - написала вона.

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