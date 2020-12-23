Известная украинская травести-дива Монро удивила архивным фото, на котором позировала у шеста

Шоувумен и блогерша поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором рассказала об итогах уходящего года.

Так, Монро решила с позитивом посмотреть даже на такие события, как +5 см на талии или отсутствие миллионов просмотров на Ютуб.

«Возможно я меньше творила, не оправдала чьи-то надежды, и не отвечала на ваши сообщения. Но это исключительно потому что я делала только то, что хотела», - написала знаменитость.

Она также поделилась любопытным архивным фото.

На нем совсем еще молодая Монро танцует у шеста в костюме с зебровым принтом.

«Фото 2002год. У меня голый пуп, синтепоновые сиськи и колготки с лайкрой 40ден. Сапожки под змею купила на вещевом рынке Петровка за сто баксов, при гонораре в 50. Я открыла для себя солярий и виски с колой. И мне казалось, круче меня только Мадонна. Хотя... Если по-чесноку, ну где она круче», - с присущим ей юмором написала травести-дива.

Ее поклонники не смогли промолчать.

«Так вот кем вдохновляются Кардашьяны и Ариана Гранде», «Мне нравятся ваши выводы, Монро. Возьму себе на вооружение», «Такой мотивирующий пост», - пишут люди.

Напомним, неугомонная травести-дива Монро превратилась в котика, в сети ахнули: «Тигрица».

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