Известная травести-дива Монро со стаканчиком шампанского в руках в похвасталась новой прической
Как сообщает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Монро была одета в толстовку, оригинальную шляпку и большие сережки. Звезда попивала шампанское, демонстрируя свои пухлые симпатичные губки.
«Просто хотела сказать: добрый пятничный вечер. У нас шляпа, худи и просекоко. А у вас?», - подписала фото звезда.
В комментариях стали обсуждать новую прическу Монро, а также ее прекрасное настроение. Фото очень быстро собрало более тысячи лайков.
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«Потрясающе! Монро, Вам так идёт короткая стрижка! Блеск!», «Красивая, не могу прям», «Очень стильная», «Как вам хорошо с этой прической», «Почему-то захотелось спеть "А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь". Вам очень идёт этот образ, шикарной пятницы!», «Вы символ природного шарма и женской кокетливости в этом тусклом мире. Черпаю женскую силу, глядя на Ваши образы. Спасибо что напоминаете нам, что мы тоже женщины», «Монро, Вы красавица!», «Монритта, стрижка - чудо!», - пишут пользователи сети.
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