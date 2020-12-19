Известная украинская травести-дива Монро насмешила сеть забавным видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала необычный снимок. Монро сфотографировала себя крупным планом. Она была в защитной маске с очень реалистичной кошачьей мордочкой. Красотка показала, как при помощи одной маски можно разбавить скучный повседневный лук.

Сама Монро была при полном параде. Волосы звезды были накручены, а на глазах красовался яркий вечерний макияж. Она выпучила глаза, чтобы видно было все до мельчайших подробностей. Видно было, что артистка собралась на какое-то мероприятие.

«Мур. Что Николай принес? Мне вафельный торт и миску оливье», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники дивы стали рассказывать, чем их порадовали в праздник, а также делать комплименты своему кумиру.

«Какой котик», «А мне ничего - наверное, я плохо себя вела», «Пришел еще вечером, а утром приготовил кофе», «Классная маска», «Красотка», «Тигрица», «Я была плохой девочкой, ничего не принес)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что травести-дива Монро в халатике устроила утреннюю фотосессию. Красотка сделала нежный макияж и уселась напротив хорошего освещения. Выглядела она просто превосходно.

Напомним, что неугомонная травести-дива Монро решилась показать себя без прикрас и фильтров: "Все по-настоящему".

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