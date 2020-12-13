Відома травесті-діва Монро запостила нову світлину і поцікавилась у фоловерів, якою вони її бачать

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram.

Так, на сторінці Монро з'явився знімок, на якому вона позує у яскравому образі та демонструє "гучний" макіяж та масивні прикраси.

"Божевільна, яскрава, мудра... Яка на вашу? Продовжіть в коментарях. Найоригінальніші епітети зачитаю завтра під час недільного бранча о 14:00", - написала вона.

На новому фото на Монро можна помітити традиційно дуже "кричуще" вбрання яскравих кольорів, блакитний манікюр та ефектний макіяж. На шиї у травесті-діви масивна прикраса з камінцями, а на руці - блискучий браслет.

В коментарях користувачі з радістю кинулись відповідати на запитання про те, якою бачать Монро.

"Білик в кращі роки. А так прекрасна. Ця перука...", "Балдьожна", "Та класна по життю, і все", "Карнавальна, шипуча, ароматна, проста і складна", "Натхненна", "Магнетична, хмільна, фантазійна, іскрометно-чумова", "Сильна і розумна", "Неймовірна", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що травесті-діву Монро з новою зачіскою і в червоному хутрі переплутали з Сумською: "набагато старше, ніж...".

Як повідомляла Politeka, травесті-діва Монро показала себе в халатику і ошелешила зізнанням: "стає соромно за себе...".

Також Politeka писала, що невгамовна травесті-діва Монро зважилася показати себе без прикрас і фільтрів:"Все по-справжньому".