Известная травести-дива Монро запостила новую фотографию и поинтересовалась у фолловеров, какой они ее видят

Как сообщает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Instagram.

Так, на странице Монро появился снимок, на котором она позирует в ярком образе и демонстрирует "громкий" макияж и массивные украшения.

"Сумасшедшая, яркая, мудрая... Какая по-вашему? Продолжите в комментариях. Самые оригинальные эпитеты зачитаю завтра во время воскресного бранча в 14:00", - написала она.

На новом фото на Монро можно заметить традиционно очень "кричащий" наряд ярких цветов, голубой маникюр и эффектный макияж. На шее у травести-дивы массивное украшение с камнями, а на руке - блестящий браслет.

В комментариях пользователи с радостью бросились отвечать на вопрос о том, какой видят Монро.

"Билык в лучшие годы. А так прекрасна. Этот парик...", "Балдежная", "Да классная по жизни, и все", "Карнавальная, шипучая, ароматная, простая и сложная", "Вдохновляющая", "Магнетичная, хмельная, фантазийная, искрометно-чумовая", "Сильная и умная", "Невероятная", - пишут в комментариях.

Напомним, что травести-диву Монро с новой прической и в красном меху перепутали с Сумской: "гораздо старше, чем...".

Как сообщала Politeka, травести-дива Монро показала себя в халатике и ошарашила признанием: "становится стыдно за себя...".

Также Politeka писала, что неугомонная травести-дива Монро решилась показать себя без прикрас и фильтров:"Все по-настоящему".