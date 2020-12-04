Відома травесті-діва Монро зі стаканчиком шампанського в руках в похвалилася новою зачіскою

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Монро була одягнена в толстовку, оригінальний капелюшок і великі сережки. Зірка попивала шампанське, демонструючи свої пухкі симпатичні губки.

"Просто хотіла сказати: доброго п'ятничного вечора. У нас капелюх, худі і просекоко. А у вас?",- підписала фото зірка.

У коментарях стали обговорювати нову зачіску Монро, а також її прекрасний настрій. Фото дуже швидко зібрало більше тисячі лайків.

"Приголомшливо! Монро, вам так пасує коротка стрижка! Блиск!", "Красива, не можу прям", "дуже стильна", "як вам добре з цією зачіскою", "чомусь захотілося заспівати "а я сяду в кабріолет і поїду куди-небудь". Вам дуже личить цей образ, шикарної п'ятниці!", "Ви символ природного шарму і жіночої кокетливості в цьому тьмяному світі. Черпаю жіночу силу, дивлячись на ваші образи. Спасибі що нагадуєте нам, що ми теж жінки", " Монро, Ви красуня!", "Монрітта, стрижка-диво!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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