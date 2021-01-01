Известная украинская травести-дива Монро обнажилась в поезде и поздравила фолловеров с Новым годом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Монро в соцсети.

Так, в аккаунте травести-дивы появилась фотография, на которой она позирует в купе поезда, прикрывшись только простынкой. На ней нет никакой одежды, а рядом на столике стоит маленькая бутылочка шампанского.

Также можно заметить защитную медицинскую маску, висящую на крючке рядом с Монро.

"С новым 2021 годом, мои клубнички. Желания осуществляются! Я знаю", - говорится в сообщении.

В комментариях Монро также поздравили с Новым годом и пошутили по поводу ее пикантного образа в поезде.

"Маска особенно добавляет шарма", "В 2021 отложим маски и трусы в сторону", "Прекрасной дороги и Нового года!", "С Новым годом, фея", "С Новым годом! Счастья, радости, новых встреч и путешествий", "Вау! Главная Снегурочка Инстаграма в этом году", - пишут в комментариях.

Также Монро ответила на один из комментариев, где фоловер пошутил, что она подобрала такой необычный образ ради начальника поезда.

"Когда узнала, что начальник поезда разведен и будет делать ночной обход. С Новым годом!", - написал фоловер Монро.

На это она отметила, что даже оставила открытой дверь.

"И не закрыла дверцу", - написала она.

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