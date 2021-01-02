Шанувальники в захваті від зоряного дуету

Українська співачка Ані Лорак засвітилася на ТБ в несподіваній компанії

Відео зі співачкою з'явилося у фанатському Instagram-акаунті "Karolina Lifenews", присвячений зірці.

Так, Ані Лорак зі своєю дочкою прийшли в ефір програми "Вгадай мелодію", де їх вже чекав король поп-сцени Філіп Кіркоров.

Також на відео можна побачити, як українська співачка, яка втекла до Росії, з дочкою в ефірі програми намагається утерти носа Кіркорову на очах у всіх.

"Шоу "Вгадай мелодію". Новорічний випуск, на першому", - йдеться у підписі до відеоролика.

Шанувальники в коментарях назвали "кращою" команду Ані Лорак і Філіпа Кіркорова.

"Ані Лорак і Філіп Кіркоров-команда, кращі, чекаємо!",- написав один з фанатів під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Ані Лорак блиснула розкішною фігурою у вузькій сукні.

Співачка вбралася в Червону блискучу сукню з пікантним декольте, прикритим сіточкою і зробила досить ніжний макіяж з акцентом на очі. Волосся артистка поклала досить просто-акуратними локонами на плечі без будь-яких додаткових прикрас.

Лорак також вдалося вигідно підкреслити фігуру за допомогою вбрання.

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