Поклонники в восторге от звездного дуэта

Украинская певица Ани Лорак засветилась на ТВ в неожиданной компании

Видео с певицей появилось в фанатском Instagram-аккаунте "Karolina Lifenews", посвященный звезде.

Так, Ани Лорак со своей дочерью пришли в эфир программы "Угадай мелодию", где их уже ждал король поп-сцены Филипп Киркоров.

Также на видео можно увидеть, как украинская певица, сбежавшая в Россию, с дочерью в эфире программы пытается утереть нос Киркорову на глазах у всех.

"Шоу "Угадай мелодию". Новогодний выпуск, на Первом", - говорится в подписи к видеоролику.

Поклонники в комментариях назвали "лучшей" команду Ани Лорак и Филиппа Киркорова.

"Ани Лорак и Филипп Киркоров - команда, лучшие, ждем!", - написал один из фанатов под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Ани Лорак блеснула роскошной фигурой в узком платье.

Певица облачилась в красное блестящее платье с пикантным декольте, прикрытым сеточкой и сделала довольно нежный макияж с акцентом на глаза. Волосы артистка уложила довольно просто –аккуратными локонами на плечи без каких-либо дополнительных украшений.

Лорак также удалось выгодно подчеркнуть фигуру с помощью наряда.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны

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