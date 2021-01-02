Украинская певица Ани Лорак засветилась на ТВ в неожиданной компании
Видео с певицей появилось в фанатском Instagram-аккаунте "Karolina Lifenews", посвященный звезде.
Так, Ани Лорак со своей дочерью пришли в эфир программы "Угадай мелодию", где их уже ждал король поп-сцены Филипп Киркоров.
Также на видео можно увидеть, как украинская певица, сбежавшая в Россию, с дочерью в эфире программы пытается утереть нос Киркорову на глазах у всех.
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"Шоу "Угадай мелодию". Новогодний выпуск, на Первом", - говорится в подписи к видеоролику.
Поклонники в комментариях назвали "лучшей" команду Ани Лорак и Филиппа Киркорова.
"Ани Лорак и Филипп Киркоров - команда, лучшие, ждем!", - написал один из фанатов под публикацией.
Ранее мы рассказывали, как Ани Лорак блеснула роскошной фигурой в узком платье.
Певица облачилась в красное блестящее платье с пикантным декольте, прикрытым сеточкой и сделала довольно нежный макияж с акцентом на глаза. Волосы артистка уложила довольно просто –аккуратными локонами на плечи без каких-либо дополнительных украшений.
Лорак также удалось выгодно подчеркнуть фигуру с помощью наряда.
Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны
Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.
Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще