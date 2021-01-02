Популярна співачка Надія Дорофєєва здивувала шанувальників жарким виступом під нову пісню

Як повідомляє Politeka.net, колишня солістка групи "Время и Стекло" виступила в ефірі в ефірі телеканалу" Україна "і опублікувала запис на своїй сторінці в соцмережі" Instagram " (щоб подивитися відео, скрольте вниз.). Артистка вийшла на сцену в шкіряних куртці і штанях з пухнастими накладками, волосся вона зібрала в два хвостика.

Під час музичного номера Надя Дорофєєва сіла на мотоцикл позаду чоловіка в шоломі і "волохатому" костюмі, який безцеремонно лапав співачку за стегна. Після першого куплета пара злізла з транспортного засобу і перемістилася на сцену, де їх чекали два танцюристи в схожих нарядах.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від новорічного виступу артистки і засипали її приємними коментарями:

"Спасибі тобі, завдяки тобі у мене вчора з'явилося новорічні настрій"; " чому мені боляче дивитися твої сольні виступи?"; "Офігенна😍 😍 😍"; "яка ж крута";" просто вогонь 🔥 команда топ, дуже красиві костюми"; " дуже гарний виступ! 😍 "; "офігенний виступ, вітаю З Новим роком"; "Надя твої додошата тебе люблять"; " Моя душа горить🔥❤️"; "вчора дивилася цей виступ і кайфувала"; "з такою командою можна рвати"; "красуня, що співаєш Наживо";" Наша красотулька"; " Дорога моя і зворушлива! Минулий рік був для вас незвичайним і Я бажаю, щоб новий став божевільним у творчості! Спасибі, що ви є і радуєте нас! І знаєте, що серед ваших шанувальників і Дорофеїв є😊 з Німеччини, який чекає там ваших гастролей! Бережіть себе, Надя ! Ви нам потрібні!".

Нещодавно Надія Дорофєєва покинула групу "Время и Стекло", почавши сольну кар'єру. Першим хітом співачки стала пісня "Gorit".

Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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