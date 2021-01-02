Популярная певица Надежда Дорофеева удивила поклонников жарким выступлением под новую песню

Как сообщает Politeka.net, бывшая солистка группы "Время и Стекло" выступила в эфире в эфире телеканала "Украина" и опубликовала запись на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз.). Артистка вышла на сцену в кожаных куртке и штанах с пушистыми накладками, волосы она собрала в два хвостика.

Во время музыкального номера Надя Дорофеева села на мотоцикл позади мужчины в шлеме и "мохнатом" костюме, который бесцеремонно лапал певицу за бедра. После первого куплета пара слезла с транспортного средства и переместилась на сцену, где их ждали два танцора в похожих нарядах.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от новогоднего выступления артистки и засыпали ее приятными комментариями:

"Спасибо тебе, благодаря тебе у меня вчера появилось новогодние настроение"; "Почему мне больно смотреть твои сольные выступления?"; "Офигенная 😍😍😍"; "какая же крутая"; "Просто огонь 🔥 Команда топ, очень красивые костюмы "; "Очень красивое выступление! 😍"; "офигенное выступление, поздравляю с новым годом"; "Надя твои додошата тебя любят"; "Моя душа горит🔥❤️"; "Вчера смотрела это выступление и кайфовала"; "С такой командой можно рвать"; "Красотка, что поешь вживую"; "Наша красотулька"; "Дорогая моя и трогательная! Ушедший год был для вас необычным и я желаю, чтобы новый стал сумасшедшим в творчестве! Спасибо, что вы есть и радуете нас! И знаете, что среди ваших поклонников и Дорофеев есть😊 из Германии, который ждёт там ваших гастролей! Берегите себя, Надя ! Вы нам нужны!".

Недавно Надежда Дорофеева покинула группу "Время и Стекло", начав сольную карьеру. Первым хитом певицы стала песня "Gorit".

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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