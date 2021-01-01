Актор" Дизель Шоу " Єгор Крутоголов порадував шанувальників яскравим новорічним образом
Як пише Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото знаменитості в святковому костюмі, він приміряв на себе роль Бика - символу 2021 року за східним календарем. Для новорічного випуску Єгор Крутоголов надів костюм рогатої тварини на блискавці, залишивши обличчя відкритим.
Судячи з усього, знімок зробили за лаштунками "Дизель шоу", адже на задньому плані можна помітити різні меблі і реквізит. Актор скорчив забавну гримасу, чому еже більше став схожий на бика.
"Ура! Ми разом зустріли Новий Рік!",- зазначено в повідомленні.
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
Якими в дитинстві були Андрій Данилко, Бузова, Алла Пугачова та інші зірки: "Народжені в рік Бика"
"Холостячка" Мішина та Еллерт не змогли приховати таємницю свого справжнього знайомства: "Навіщо так обманювати?"
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
Раптово обірвалося життя хлопця з Книги рекордів Гіннеса, чим він прославився: "Дуже шкода..."
Користувачі соцмережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Єгора і залишили багато теплих відгуків в коментарях:
"Найкращий!!!!!"; "Красунчик 👍"; "Як завжди неповторний!"; "Як завжди 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Єгор, ти-топ, братан, Я дизель шоу тільки і дивлюся, красава, браток💪 😍 😍 😂 😂 😂"; " завдяки вам відмінно зустріла Новий рік і була не одна і у відмінному настрої... Спасибі в першу чергу моєму коханому чоловікові за підтримку, і вам за відмінну компанію і можливість навіть одній бути не самотньою❤️"; " З Новим роком🥂 🥂 🥂. Дякуємо за святковий настрій!!!! 🎉 🎉 🍾 🍾 Вся сім'я в захваті!!! Бажаємо нових успіхів всій вашій команді💞 💞".
Нагадаємо, зірка " Дизель Шоу "Єгор Крутоголов вразив зовнішністю в перуках і без:"заряджайтеся потужним позитивом".
Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов влаштував прочухана "кривдникові" українців: "пішов геть звідси!"
Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов заінтригував виглядом своїх синів: "Малої-копія Дзідзьо"