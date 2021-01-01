Актор" Дизель Шоу " Єгор Крутоголов порадував шанувальників яскравим новорічним образом

Як пише Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото знаменитості в святковому костюмі, він приміряв на себе роль Бика - символу 2021 року за східним календарем. Для новорічного випуску Єгор Крутоголов надів костюм рогатої тварини на блискавці, залишивши обличчя відкритим.

Судячи з усього, знімок зробили за лаштунками "Дизель шоу", адже на задньому плані можна помітити різні меблі і реквізит. Актор скорчив забавну гримасу, чому еже більше став схожий на бика.

"Ура! Ми разом зустріли Новий Рік!",- зазначено в повідомленні.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Єгора і залишили багато теплих відгуків в коментарях:

"Найкращий!!!!!"; "Красунчик 👍"; "Як завжди неповторний!"; "Як завжди 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Єгор, ти-топ, братан, Я дизель шоу тільки і дивлюся, красава, браток💪 😍 😍 😂 😂 😂"; " завдяки вам відмінно зустріла Новий рік і була не одна і у відмінному настрої... Спасибі в першу чергу моєму коханому чоловікові за підтримку, і вам за відмінну компанію і можливість навіть одній бути не самотньою❤️"; " З Новим роком🥂 🥂 🥂. Дякуємо за святковий настрій!!!! 🎉 🎉 🍾 🍾 Вся сім'я в захваті!!! Бажаємо нових успіхів всій вашій команді💞 💞".

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