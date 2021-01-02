Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес приголомшила ефектним трюком на сцені

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала уривок зі свого шоу. Лопес була одягнена в блискучий комбінезон з голою спиною і глибоким декольте. Волосся артистки було розпущене. Лопес з розбігу стрибнула на підлогу і проїхалася на колінах, після чого схопилася і продовжила співати. Цей трюк виявився досить ефектним.

Варто відзначити, що разом з Джей Ло на сцені запалювали її музиканти.

"Влітаємо в 2021...", - підписала відео зірка.

За короткий час відео зі співачкою подивилися майже 2 мільйони разів. У коментарях їй залишили масу підбадьорюючих слів.

"Епічно!", "Це камера людини винна в тому, що вона була на шляху королеви", "Супер", "вогонь", " це чудово", "Таааак, вибий їх!", "Поїхали!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що 51-річна Дженніфер Лопес любить влаштовувати шоу на своїх концертах. Вона ретельно готує танцювальну програму, а також ефектні концертні костюми. Незважаючи на свій вік, виглядає Лопес просто чудово.

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Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в пікантному купальнику заткнула за пояс 18-річних: «солодка цукерка».

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