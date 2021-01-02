Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес приголомшила ефектним трюком на сцені
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала уривок зі свого шоу. Лопес була одягнена в блискучий комбінезон з голою спиною і глибоким декольте. Волосся артистки було розпущене. Лопес з розбігу стрибнула на підлогу і проїхалася на колінах, після чого схопилася і продовжила співати. Цей трюк виявився досить ефектним.
Варто відзначити, що разом з Джей Ло на сцені запалювали її музиканти.
"Влітаємо в 2021...", - підписала відео зірка.
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
Саніна з "Танців з зірками" повідомила про поповнення в родині і вперше показала красуню: "Наша дівчинка..."
Єлизавета II провчила Меган Маркл і принца Гаррі, що втекли, на очах у інших: "Не знайшлося місця..."
"Холостячка" Мішина та Еллерт не змогли приховати таємницю свого справжнього знайомства: "Навіщо так обманювати?"
Обірвалося життя видатного українця, донька повідомила про трагедію: "Подарував казку довжиною в життя"
За короткий час відео зі співачкою подивилися майже 2 мільйони разів. У коментарях їй залишили масу підбадьорюючих слів.
"Епічно!", "Це камера людини винна в тому, що вона була на шляху королеви", "Супер", "вогонь", " це чудово", "Таааак, вибий їх!", "Поїхали!» ,- пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що 51-річна Дженніфер Лопес любить влаштовувати шоу на своїх концертах. Вона ретельно готує танцювальну програму, а також ефектні концертні костюми. Незважаючи на свій вік, виглядає Лопес просто чудово.
Раніше ми писали, що Джей Ло влаштувала стильну фотосесію в метро. Зірка була одягнена в фатинову спідницю і красивий піджак.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в пікантному купальнику заткнула за пояс 18-річних: «солодка цукерка».
Як повідомляла Politeka, Лопес вразила пристрасним образом в костюмі з "невидимою" білизною: "справжній ангел!".
Також Politeka писала, що спекотна Дженніфер Лопес екстремальним декольте заткнула за пояс 20-річних красунь: "ще молодше виглядає...".