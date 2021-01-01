Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес захопила стрункою фігурою в срібному костюмі
Дженніфер Лопес є іконою стилю для мільйонів жінок. І це не дивно, адже 51-річна артистка не тільки майстерно підбирає вбрання і розбурхує публіку фігурою на сцені. Зірка також вміє правильно доглядати за собою, знаходиться у відмінній формі і здатна затьмарити навіть 30-річних красунь.
На своїх концертах, як правило, Лопес не приховує достоїнств і вибирає досить відкриті наряди, щоб їй було зручно рухатися. Дженніфер намагається поєднувати максимум відкритості-короткі сукні, прозорі Комбінезони і сміливий вид на сідниці, а також досить велика кількість блискіток.
Як видно на одному з фото, образ Лопес не може залишити байдужим. Виступаючи або без білизни, або в тілесній білизні, яку просто неможливо помітити, артистка дивує витівками. Срібний костюм "мозаїка" з глибокими розрізами на стегнах виглядав просто чудово, за словами фанатів:
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"Даааа я готовий до цієї пристрасті ❤; Yass 😭❤️ це буде приголомшливо, я впевнений; Готова до тебе, Дженні!; Ми мали рацію, ти справжній ангел ... наш приголомшливий красивий ангел; ти буквально ангел живий🥺 👼 🏼; не можу дочекатися, Боже, побачити таке особисто; так! 😭 🤍 ✨ ✨ цей образ виглядає бездоганним🥺❤️».
Також Дженніфер Лопес приголомшила неймовірно ефектною появою в метро, вражаючі фото знаменитість показала на своїй сторінці в Instagram.
Для зйомки, яка проводилася в спорожнілому метро, зірка вбралася в пишну сукню з фатину ніжного синього відтінку.
Зверху артистка накинула жакет із золотою вишивкою і гострими плечима, а в якості взуття вибрала ботфорти на шпильці. З прикрас вона воліла сережки-кільця і масивне багаторівневе намисто.
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