Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес захопила стрункою фігурою в срібному костюмі

Дженніфер Лопес є іконою стилю для мільйонів жінок. І це не дивно, адже 51-річна артистка не тільки майстерно підбирає вбрання і розбурхує публіку фігурою на сцені. Зірка також вміє правильно доглядати за собою, знаходиться у відмінній формі і здатна затьмарити навіть 30-річних красунь.

На своїх концертах, як правило, Лопес не приховує достоїнств і вибирає досить відкриті наряди, щоб їй було зручно рухатися. Дженніфер намагається поєднувати максимум відкритості-короткі сукні, прозорі Комбінезони і сміливий вид на сідниці, а також досить велика кількість блискіток.

Як видно на одному з фото, образ Лопес не може залишити байдужим. Виступаючи або без білизни, або в тілесній білизні, яку просто неможливо помітити, артистка дивує витівками. Срібний костюм "мозаїка" з глибокими розрізами на стегнах виглядав просто чудово, за словами фанатів:

"Даааа я готовий до цієї пристрасті ❤; Yass 😭❤️ це буде приголомшливо, я впевнений; Готова до тебе, Дженні!; Ми мали рацію, ти справжній ангел ... наш приголомшливий красивий ангел; ти буквально ангел живий🥺 👼 🏼; не можу дочекатися, Боже, побачити таке особисто; так! 😭 🤍 ✨ ✨ цей образ виглядає бездоганним🥺❤️».

Також Дженніфер Лопес приголомшила неймовірно ефектною появою в метро, вражаючі фото знаменитість показала на своїй сторінці в Instagram.

Для зйомки, яка проводилася в спорожнілому метро, зірка вбралася в пишну сукню з фатину ніжного синього відтінку.

Зверху артистка накинула жакет із золотою вишивкою і гострими плечима, а в якості взуття вибрала ботфорти на шпильці. З прикрас вона воліла сережки-кільця і масивне багаторівневе намисто.

Нагадавши, невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка.

Також Politeka писала, Дженніфер Лопес обласкала свої апетитні вигини в купальнику, кадри насолоди.

А ще Politeka писала, що розпалена Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, прикрасивши засмаглий бюст дуже незвично.