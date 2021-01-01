Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес восхитила стройной фигурой в серебряном костюме

Дженнифер Лопес является иконой стиля для миллионов женщин. И это неудивительно, ведь 51-летняя артистка не только мастерски подбирает наряды и будоражит публику фигурой на сцене. Звезда также умеет правильно ухаживать за собой, находится в отличной форме и способна затмить даже 30-летних красавиц.

На своих концертах, как правило, Лопес не скрывает достоинств и выбирает довольно открытые наряды, чтобы ей было удобно двигаться. Дженнифер старается сочетать максимум открытости – короткие платья, прозрачные комбинезоны и смелый вид на ягодицы, а также довольно большое количество блесток.

Как видно на одном из фото, образ Лопес не может оставить равнодушным. Выступая либо без белья, либо в телесном белье, которое просто невозможно заметить, артистка удивляет выходками. Серебряный костюм «мозаика» с глубокими разрезами на бедрах смотрелся просто великолепно, по словам фанатов:

«Даааа я готов к этой страсти ❤; Yass 😭❤️ Это будет потрясающе, я уверен; Готова к тебе, Дженни!; Мы были правы, ты настоящий ангел ... наш потрясающий красивый ангел; ты буквально ангел живой 🥺👼🏼; Не могу дождаться, боже, увидеть такое лично; Да! 😭🤍✨✨ этотот образ выглядит безупречным 🥺❤️».

Также Дженнифер Лопес ошеломила невероятно эффектным появлением в метро,впечатляющие фото знаменитость показала на своей странице в Инстаграм.

Для съемки, которая проводилась в опустевшем метро, звезда нарядилась в пышное платье из фатина нежного синего оттенка.

Сверху артистка накинула жакет с золотой вышивкой и острыми плечами, а в качестве обуви выбрала ботфорты на шпильке. Из украшений она предпочла сережки-кольца и массивное многоуровневое ожерелье.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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