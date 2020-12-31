51-річна Дженніфер Лопес приємно здивувала фанатів напередодні Нового року

Кадри із зіркою з'явилися в Instagram-акаунті "fashionmoodtv".

На відеоролику можна побачити, як Дженніфер Лопес в оточенні помічників готувалася виступити на одному з великих концертів.

Для ефектної появи 51-річної Дженніфер Лопес підібрали блискучу сукню з екстремальним вирізом, завдяки якій фанати могли насолоджуватися величезним бюстом зірки.

Образ співачки доповнили ефектний макіяж і така ж "блискуча" шапочка, зроблена з намистин і бісеру.

Наряд припав до душі шанувальникам, через що вони завалили Джей Ло втішними коментарями і сотнями тисяч лайків.

"Яка красива без макіяжу!", "Їм слід було додати трохи кольору на її обличчя, воно було б трохи пурпуровим", "якби зі мною стільки людей возилися, я була б найкрасивішою", "Мені подобається її обличчя без макіяжу", "я люблю тебе, Дженніфер", "Королева", "забула надіти бюстгальтер", " Господи! Що вона коле? Щоб виглядати в 50 на 20"," така ніжна без мейк"," така мила і красива без макіяжу , ще молодіше виглядає", - написали вони під відео із зіркою.

Раніше ми розповідали, що Джей Ло вразила новою зачіскою.

У мережі з'явилися кілька промо-фото з Лопес в її новому кліпі. Як виявилося, Дженніфер була зайнята зйомками в своєму новому кліпі на пісню «In The Morning». У ролику співачка постане з несподіваним перетворенням.

Фото, на яких співачку можна побачити в образі блондинки з ідеально рівним каре і русалочки з ліловим кольором локонів, поділився стиліст по волоссю Кріс Епплтон.

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