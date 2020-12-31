51-летняя Дженнифер Лопес приятно удивила фанатов накануне Нового года
Кадры со звездой появились в Instagram-аккаунте "fashionmoodtv".
На видеоролике можно увидеть, как Дженнифер Лопес в окружении помощников готовилась выступить на одном из больших концертов.
Для эффектного появления 51-летней Дженнифер Лопес подобрали блестящее платье с экстремальным вырезом, благодаря которому фанаты могли наслаждаться огромным бюстом звезды.
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Образ певицы дополнили эффектный макияж и такая же "блестящая" шапочка, сделанная из бусинок и бисера.
Наряд пришелся по душе поклонникам, из-за чего они завалили Джей Ло лестными комментариями и сотнями тысяч лайков.
"Какая красивая без макияжа!", "Им следовало добавить немного цвета на ее лицо, оно было бы немного пурпурным", "Если бы со мной столько людей возились, я была бы самой красивой", "Мне нравится ее лицо без макияжа", "Я люблю тебя, Дженнифер", "Королева", "Забыла надеть бюстгальтер", "Господи! Что она колет? Чтобы выглядеть в 50 на 20", "Такая нежная без мейка", "Такая милая и красивая без макияжа , еще моложе выглядит", - написали они под видео со звездой.
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В сети появились несколько промо-фото с Лопес в ее новом клипе. Как оказалось, Дженнифер была занята съемками в своем новом клипе на песню «In The Morning». В ролике певица предстанет с неожиданным преображением.
Фото, на которых певицу можно увидеть в образе блондинки с идеально ровным каре и русалочки с лиловым цветом локонов, поделился стилист по волосам Крис Эпплтон.
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