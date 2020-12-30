Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала свою ідеальну фігурку зблизька

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок діви з'явилося фото з відпочинку. Красуня сама сфотографувала себе крупним планом, коли лежала на шезлонгу, намагаючись розслабитися. 51-річна Джей Ло заворожила своїм засмаглим струнким тілом. Актриса вибрала купальник персикового кольору, який вдало гармоніював з її засмаглою шкірою. Купальний костюм обтягнув груди красуні, зробивши акцент на її плоскому животику.

Варто відзначити, що Дженніфер Лопес позувала без косметики, але засмага вдало відтіняла її миловидне обличчя. Красуня використала тільки блиск для своїх пухких губ.

У коментарях під постом шанувальники залишили масу захоплених відгуків.

"Солодка цукерка", «красуня», «фігура просто вогонь», "Так жарко", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що незважаючи на свій вік Джей Ло виглядає прекрасно. Вона з легкістю може зрівнятися в красі з будь-якою молодою дівчиною. Секрет її успіху-регулярні тренування. Якщо подивитися на виступи актриси стає зрозуміло, скільки часу вона проводить на тренуваннях.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес блиснула стрункими ніжками в спокусливому костюмі. Красуня сиділа на стільчику, демонструючи свою гідність.

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