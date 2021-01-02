Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес ошеломила эффектным трюком на сцене

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала отрывок из своего шоу. Лопес была одета в блестящий комбинезон с голой спиной и глубоким декольте. Волосы артистки были распущены. Лопес с разбега прыгнула на пол и проехалась на коленях, после чего вскочила и продолжила петь. Этот трюк оказался весьма эффектным.

Стоит отметить, что вместе с Джей Ло на сцене зажигали ее музыканты.

«Влетаем в 2021…», - подписала видео звезда.

За короткое время видео с певицей посмотрели почти 2 миллиона раз. В комментариях ей оставили массу подбадривающих слов.

«Эпично!», «Это камера человека виновата в том, что он был на пути королевы», «Супер», «Огонь», «Это великолепно», «Даааа, выбей их!», «Поехали!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что 51-летняя Дженнифер Лопес любит устраивать шоу на своих концертах. Она тщательно готовит танцевальную программу, а также эффектные концертные костюмы. Несмотря на свой возраст, выглядит Лопес просто превосходно.

Ранее мы писали, что Джей Ло устроила стильную фотосессию в метро. Звезда была одета в фатиновую юбку и красивый пиджак.

Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».

Как сообщала Politeka, Лопес впечатлила страстным образом в костюме с "невидимым" бельем: "Настоящий ангел!".

Также Politeka писала, что жаркая Дженнифер Лопес экстремальным декольте уделала 20-летних красоток: "Еще моложе выглядит...".