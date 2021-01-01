Відома співачка Камалія, яка вже багато років заміжня за бізнесменом Мохаммадом Захуром, записала відео для своїх шанувальників, у якому привітала всіх з Новим роком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Камалії у соцмережі.

Так, в акаунті співачки з'явилось відео, у якому вона радісно вітає своїх фоловерів з Новим роком та бажає всього найкращого.

"Нехай Новий рік принесе тільки щастя, а всі негаразди залишаться в минулому! З новим роком!" - написала вона під відео.

Вона також побажала всім, щоб новий 2021 рік приносив тільки радість, а всі негативні моменти щоб залишились в 2020-му.

"Я хочу побажати, щоб минулий рік забрав із собою всі негаразди, всі труднощі і всі випробування, через які ми пройшли. Хочу побажати, щоб у наступному році всі наші надії і плани здійснювались, а головне - щоб всі були здорові, всі були щасливі і кохані. З прийдешнім вас!" - сказала вона.

У коментарях фоловери Камалії також привітали її зі святом.

"Бажаємо океан щастя в 2021 році", "Дорога Камалія! Вітаю вас з Новим роком! Бажаю щастя і везіння вам і вашим близьким", "Дякую, ви дуже гарна і талановита, здоров'я вам і вашій родині", - пишуть в коментарях.

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